Leo Messi da un paso más hacia el premio al Jugador Más Valioso de la temporada

Héctor Cantú

Lionel Messi ha dado un paso fundamental para convertirse en el jugador más valioso de la temporada 2025 que ha entrado a su recta de eliminación directa.

Luego del triplete logrado en el Decision Day y de haber conquistado la Bota de Oro, el capitán argentino ha sido reconocido como el jugador más importante de la última jornada de la fase regular.

3 goals. 1 assist.



Another unreal performance from the 🐐. pic.twitter.com/dbZIfNm1ie — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2025

Leo Messi ganó durante la temporada el premio a jugador del mes en dos ocasiones y se perfila para ganarlo también en el mes de octubre.

Esta es la onceava ocasión que Messi es reconocido como el jugador más valioso de la jornada que se disputó en la Major League Soccer.

La Bota de Oro de Leo Messi y otros récords que dejó la temporada regular de la MLS

El Inter Miami volverá a enfrentarse a Nashville SC en la postemporada en la ronda que definirá al semifinalista a tres partidos por disputarse. Avanzará el primer equipo que gane dos partidos de la eliminatoria.