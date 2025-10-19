Publicación: lunes 20 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Leo Messi da un paso más hacia el premio al Jugador Más Valioso de la temporada

El argentino vuelve a ser un referente para el Inter Miami

Lionel Messi ha dado un paso fundamental para convertirse en el jugador más valioso de la temporada 2025 que ha entrado a su recta de eliminación directa.

Luego del triplete logrado en el Decision Day y de haber conquistado la Bota de Oro, el capitán argentino ha sido reconocido como el jugador más importante de la última jornada de la fase regular.

Leo Messi ganó durante la temporada el premio a jugador del mes en dos ocasiones y se perfila para ganarlo también en el mes de octubre.

Esta es la onceava ocasión que Messi es reconocido como el jugador más valioso de la jornada que se disputó en la Major League Soccer.

La Bota de Oro de Leo Messi y otros récords que dejó la temporada regular de la MLS

En total se marcaron 1530 goles, dejando un promedio de 3 goles por partido
Inter Miami marcó en total 81 goles y se convirtió en el tercer equipo en la historia en superar los 80 goles en una misma temporada
El portero Joe Willis (Nashville SC) fue el jugador que más minutos de participación tuvo en la temporada con 3 mil 60
Cuatro jugadores que militan en la MLS, anunciaron su retiro tras finalizar la temporada 2025: Jordi Alba (España), Sergio Busquets (España) y Brad Guzan (Estados Unidos) y Darlington Nagbe (Liberia)
El partido con mayor asistencia de público fue el de Atlanta vs. Montreal (65 mil 520 espectadores)
Obed Vargas fue reconocido como el mejor jugador sub 22 de la temporada. Es el primer mexicano que logra esta distinción
Lionel Messi logró su primer título de goleo de su carrera luego de marcar 29 tantos en la temporada regular.
San Diego se convirtió en el primer equipo debutante en ser líder de conferencia. Lograron 63 puntos.
Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville SC)fueron los únicos en conseguir dos tripletes durante la temporada
Real Salt Lake fue el equipo más indisciplinado de la temporada tras acumular 91 tarjetas (85 amarillas y 6 rojas)

El Inter Miami volverá a enfrentarse a Nashville SC en la postemporada en la ronda que definirá al semifinalista a tres partidos por disputarse. Avanzará el primer equipo que gane dos partidos de la eliminatoria.

