La MLS sorprendió a Jorge Ruvalcaba: "No me lo esperaba"

EFE

El atacante mexicano y jugador franquicia de los NY Red Bulls, Jorge Ruvalcaba, afirmó que el Tri "irá al Mundial 2026 con el sueño de ganarlo", en una Copa del Mundo en la que el joven delantero apunta a ser seleccionable: "Lo que tenga que ser, será".

Jorge Antonio Ruvalcaba Castro (California, 2001), nuevo jugador franquicia de los NY Red Bulls y debutante con la selección absoluta de México esta temporada, atendió a EFE sobre sus expectativas en su primer año en la MLS, en la que será uno de los primeras espadas del NY Red Bulls, y de cómo afronta los meses previos al Mundial en el que su país, México, será coanfitrión.

"Para todos los mexicanos sería un sueño ganar el Mundial. Vamos a ir con ilusión y con ganas de quedar campeones. ¿Por qué no?", sugirió el joven atacante mexicano que, pese a que debutó con la selección absoluta el pasado noviembre ante Paraguay, cree que "nadie sabe lo que va a pasar" de aquí a la convocatoria para el Mundial.

Ruvalcaba, exjugador de Pumas, se une a Choupo-Moting y Emil Forsberg como tercer jugador franquicia del NY Red Bulls, algo que afronta "con un poco de presión", pero que forma parte de la razón por la que vino a la MLS, ya que quería "tomar un poquito más de responsabilidad en el equipo".

El delantero, que marcó en los dos partidos de pretemporada que disputó con NY Red Bulls pero todavía no se ha estrenado en la MLS, dice que se siente "muy feliz y motivado" por su llegada a la liga estadounidense.

"Hoy en día es una liga muy física. Todos los jugadores son fuertes y rápidos, son atletas. En los partidos corremos muchísimo, no me lo esperaba tanto", comentó Ruvalcaba, que agregó que vino a la MLS porque "es una liga que sigue creciendo y el estilo de vida en Estados Unidos es mejor".