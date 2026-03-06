Pumas aplasta dudas y retoma su marcha por la cima

Redacción FOX Deportes

Pumas retomó el camino con un triunfo como visitante en Aguascalientes tras la derrota ante Toluca que había cortado su invicto. El equipo universitario impuso su orden y se llevó la victoria por 1‑0, resultado que refuerza su presencia en la parte alta de la tabla.

El gol de Guillermo Martínez al minuto 82 resultó decisivo para inclinar la balanza a favor de los auriazules. Tres puntos valiosos que mantienen al equipo firme en la pelea por la cima.

Desde los primeros minutos, Pumas mostró superioridad en la posesión y más profundidad en ataque, aunque tardó en abrir el marcador. Necaxa, en cambio, llegó escaso de confianza y sin poder romper su mala racha como local. El planteamiento visitante apostó por mantener la calma y aprovechar los espacios a la espalda de la defensa hidrocálida, lo que rindió frutos con el gol en el complemento.

La victoria mantiene a Pumas en la pelea por los primeros lugares del torneo, consolidando su buena campaña tras recuperarse del traspié ante Toluca. Con este triunfo los universitarios suman puntos clave fuera de casa, algo que había sido constante en jornadas previas. El resultado refleja la determinación del equipo y su capacidad de seguir luchando por puestos de liguilla.

Para Necaxa, la derrota en casa profundiza su mal momento en el Clausura 2026, donde lucha por sumar unidades y escalar posiciones. A pesar de jugar ante su afición, el equipo rojiblanco tuvo dificultades para generar peligro claro y quedó a merced del orden visitante. El partido deja claro que Pumas supo rehacerse y volver a sumar, mientras Necaxa deberá ajustar su planteamiento para mejorar en lo que resta de la temporada.