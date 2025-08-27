La MLS rompe récord en gastos por fichajes

EFE

Los clubes de la MLS rompieron su récord de gastos en el mercado de fichajes en 2025 con un total de 336 millones de dólares invertidos, según datos publicados este jueves por la liga estadounidense.



Esta cifra es más del doble que la de 2024, cuando los clubes de la MLS invirtieron 188 millones de dólares en el mercado.

La liga estadounidense fue la octava con mayor gasto en 2025 y sus números son más del doble comparados con los de la Liga MX, la Primera División de Argentina o la Pro League belga, entre otras.



El informe destaca que la MLS superó su récord de gastos en fichajes individuales en tres ocasiones distintas en 2025.



El Los Ángeles FC lidera esta clasificación tras pagar 26.5 millones de dólares para hacerse con el surcoreano Son Heung-Min. En esta misma campaña, el Atlanta United pagó 22 millones de dólares para fichar al delantero marfileño Emmanuel Latte Lath y el Cincinnati invirtió 16.3 millones de dólares para hacerse con los servicios del togolés Kevin Denkey.



En 2025 se realizaron 169 fichajes internacionales, que representan a 50 países diferentes y con una edad media de 25,2 años. Las ligas de primera división más adquiridas incluyen Brasil (11), Argentina (10), Inglaterra (8) y Portugal (8).