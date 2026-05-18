La MLS jugará su última jornada antes del Mundial

Héctor Cantú

La Major League Soccer jugará su última jornada antes del parón de cara al Mundial 2026 donde varios de sus futbolistas reportarán con sus respectivas selecciones participantes.

Serán un total de 15 jornadas las que se disputen antes de que arranque la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la última jornada se pondrá en juego la conferencia del Este que hasta ahora comanda Nashville con 9 partidos ganados. El Inter Miami de Lionel Messi aspira a quedarse con la posición de honor y para ello deberá ganar su partido ante Philadelphia Union y esperar un traspié de los Mukhtar y compañía.

En la otra conferencia, también hay una lucha encarnizada por el título entre Vancouver Whitecaps y el poder ofensivo de Thomas Müller y la gran sorpresa del torneo, San Jose Earthquakes, dos equipos empatados con los mismos puntos en el Oeste y que definirán al líder en la próxima jornada.

En el liderato de goleo también hay una batalla de ‘photo finish’; aunque ahora la Bota de Oro está en manos de Hugo Cuypers, Lionel Messi aprieta fuerte en la segunda posición con 12 tantos.

La mala noticia para el líder de Chicago Fire es que el capitán argentino ha marcado y asistido en los últimos cuatro partidos, una racha que, de mantenerse, podría dejarlo como líder goleador indiscutible.

Las actividades de la temporada regular en la MLS se reanudarán el 16 de julio, una vez terminado el mundial y con la mira puesta en el juego de estrellas