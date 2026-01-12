La MLS considera seriamente la posiblidad de cambiar su calendario

Héctor Cantú

La temporada 2026 en la Major League Soccer será la última que se dispute de febrero a noviembre, haciendo un ajuste que se había solicitado desde años atrás.

Será a partir del 2027 cuando la principal liga de futbol de los Estados Unidos utilice el mismo formato que se usa en el futbol europeo, dejando atrás el año calendario que se había utilizado desde su creación.

De esta forma, en el verano de 2027, la MLS iniciará con su temporada para terminar en el mes de mayo 2028.

El propio comisionado aceptó que esta iniciativa marcará un antes y después en el futbol de los Estados Unidos, decisión que convertirá a la liga en un espacio de mayor competencia a nivel internacional.

“Alinear nuestro calendario con las principales ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de transferencias y garantizará que nuestros Audi MLS Cup Playoffs ocupen un lugar central sin interrupción. Marca el comienzo de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica”, aseguró Don Garber.

De esta manera, el nuevo calendario considera iniciar la fase regular de la temporada de julio a diciembre, antes de dar paso a un descanso invernal que durará hasta febrero.

Una vez reiniciada la temporada regular tendrá una duración hasta abril para, entonces, dar paso a la postemporada y a la MLS Cup que se disputará en mayo 2028.