Héctor Cantú

La primera ronda de los playoffs de la MLS entra en su etapa decisiva con la disputa de los segundos partidos de las eliminatorias, de las que saldrán los cuatro equipos de cada conferencia que avanzarán a las semifinales.

Esta es la única ronda de la postemporada que se disputa mediante series al mejor de tres encuentros. Por ello, los equipos que perdieron el primer partido todavía tienen posibilidades de forzar a un tercer partido siempre y cuando ganen el segundo cotejo de sus respectivas eliminatorias.

Uno de los clubes con el panorama más complicado es el Inter Miami de Lionel Messi, que cayó por 3-0 en su primer enfrentamiento ante Columbus Crew.

Las ‘Garzas’ están obligadas a ganar el segundo partido para forzar un tercer encuentro y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar nuevamente el título.

En una situación similar se encuentra Portland Timbers, que también sufrió una derrota por 3-0 ante FC Dallas. Ahora, el conjunto de Oregon buscará aprovechar su condición de local para evitar una eliminación temprana.

Is this the tournament of upsets? ?



Lower-seeded teams have won five matches through Wild Card & Round One, Game 1s this postseason, the most under the current format. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/0jeuvIGyEK — Major League Soccer (@MLS) November 26, 2026

Otra de las grandes sorpresas de la primera ronda fue la derrota de Nashville SC, ganador de la Supporters’ Shield, que cayó por la mínima diferencia ante FC Cincinnati después de un insólito autogol.

El conjunto de Tennessee deberá imponerse, ahora como visitante para forzar un tercer partido y evitar que su destacada temporada regular termine antes de lo esperado.

Por su parte, Houston Dynamo y Los Angeles FC también buscarán aprovechar su condición de local en esta segunda jornada para conseguir una victoria que les permita igualar sus respectivas series y mantenerse en la pelea por el campeonato.