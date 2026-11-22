Héctor Cantú

Nashville SC, el mejor equipo de la temporada regular de la MLS 2026, quedó contra las cuerdas luego de caer ante FC Cincinnati en el partido de ida de la primera ronda de los playoffs.

El conjunto de Ohio, que consiguió su boleto a esta instancia tras eliminar a Orlando City, tomó ventaja en la eliminatoria gracias a un insólito autogol que le permitió imponerse como visitante.

Well that was unexpected ? https://t.co/kesm5gUQVY — FC Cincinnati (@fccincinnati) November 22, 2026

Nashville, que se había caracterizado por su equilibrio, orden y efectividad durante la temporada, sufrió una desatención defensiva que terminó por comprometer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Patrick Yazbek protagonizó el error decisivo del encuentro. En su intento por devolver el balón a su portero, el futbolista no advirtió que su compañero había abandonado la portería. El pase terminó en el fondo de las redes, ante la incredulidad de sus compañeros y del cuerpo técnico.

81' | Roman Celentano is having a NIGHT! ? https://t.co/FT6lMPQYRW — FC Cincinnati (@fccincinnati) November 22, 2026

FC Cincinnati incluso consiguió una segunda anotación tras un tiro de esquina, pero el gol fue anulado por el cuerpo arbitral.

Con esta derrota, Nashville vio interrumpida su racha invicta en la MLS, que se mantenía desde el pasado 9 de septiembre, cuando cayó como visitante ante Toronto FC.

Ahora, el conjunto de Tennessee deberá buscar la remontada en el partido de vuelta para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.