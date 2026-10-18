Columbus Crew se queda con el derbi ante FC Cincinnati

Héctor Cantú

Columbus Crew consiguió una victoria de oro tras imponerse 2-0 a FC Cincinnati, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la postemporada de la MLS.

Una nueva edición del derbi conocido como Hell is Real representó un importante impulso anímico para el conjunto amarillo, que ahora se encuentra a solo un punto de los puestos de clasificación.

Gonzalo Tapia capitalizes on the corner for Columbus! ? ? Apple TV: https://t.co/vqwKs98aEa https://t.co/f82kkE2yRz — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

El triunfo llevó el sello del chileno Gonzalo Tapia, quien contribuyó con un gol y una asistencia para convertirse en una de las figuras del encuentro.

El atacante abrió el marcador a los 22 minutos con un remate de cabeza, luego de aparecer sin marca en el segundo poste para adelantar a los visitantes.

Santi Rodriguez ➡️ Gonzalo Tapia ➡️ Taha Habroune. ?????? ¡Lo gana @ColumbusCrew 2-0! https://t.co/6PbPHRabM6 — MLS Español (@MLSes) October 18, 2026

En la segunda mitad, Taha Habroune aprovechó las facilidades defensivas del rival para encontrar un espacio dentro del área y, con un disparo preciso, enviar el balón al fondo de las redes.

Con este resultado, Columbus Crew llegó a 35 puntos y ocupa la posición 11 de la Conferencia Este, a solo una unidad de FC Cincinnati, que cayó hasta el noveno puesto tras la derrota.