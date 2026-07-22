La llegada de Casemiro detona una investigación sobre el Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami se ha hecho de un nuevo fichaje bomba para fortalecer su equipo de cara a la segunda mitad e la temporada 2026.

Se trata del internacional brasileño Casemiro, quien llega para unirse al equipo de Messi que intentará refrendar el campeonato obtenido en la temporada 2025.

¡Bienvenido, Casemiro!, el brasileño recibió el aplauso de Old Trafford

Sin embargo, la transacción ha hecho que la MLS abra una investigación debido a que existe una denuncia por concepto de “interferencia” donde están involucrados el equipo de Las Garzas y el LA Galaxy.

La situación se genera debido a que el LA Galaxy, el equipo más ganador en la historia de la MLS, tenía los derechos de Casemiro antes que ningún otro club del futbol de los Estados Unidos.

Ante esta situación la MLS profundizará sobre si los clubes llegaron o no a un acuerdo y los términos del mismo para que el sudamericano terminara vistiendo de rosa.

.@InterMiamiCF welcome a new maestro in midfield. 🇧🇷 pic.twitter.com/rleWoqfeI8 — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2026

Ambos equipos explicaron en dos comunicados de prensa diferentes, que el acuerdo entre ambas instituciones existe, sin poder revelar detalles de la misma.

Aunque no hay un plazo determinado para la investigación y mucho menos para la resolución, se espera que en los próximos días la MLS fije una postura y valide o no, la incorporación de Casemiro al Inter Miami.