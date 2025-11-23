Javier Mascherano dejó en la banca a Luis Suárez en plena semifinal

EFE

El técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, aseguró este domingo que tomar la decisión de dejar en el banquillo a un jugador como Luis Suárez "no es fácil", pero subrayó que el uruguayo fue un "ejemplo de grandeza".



El Inter Miami se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Conferencia Este de la MLS tras golear por 0-4 al Cincinnati con anotaciones de Lionel Messi, Mateo Silvetti y doblete de Tadeo Allende.

Mascherano decidió apostar por el joven Silvetti, de 19 años, en lugar de Suárez, y la elección resultó plenamente acertada.



"No es una decisión fácil sacar un jugador como Luis, con su trayectoria, con la importancia que tiene. Tengo que decir que es admirable como él tomó la decisión", dijo Mascherano durante una rueda de prensa después del partido.



"Ha dado un ejemplo de grandeza sobre cómo comportarse, ante una decisión difícil que el entrenador toma, ha sido un ejemplo claro para sus compañeros. Sacar un jugador que ha hecho 600 goles no es fácil y Luis ha dado un gran mensaje a todos", aseguró.



Mascherano, de hecho, subrayó que "el partido se empieza a ganar" gracias a la forma en que Suárez aceptó la suplencia.

Lionel Messi sí, Luis Suárez no

Más allá del delantero uruguayo, Mascherano aseguró que su equipo ha llegado a este tramo de la temporada "de una manera idónea", a pesar de la carga de partidos acumulada en todo el año.



"Uno lo nota en el día a día, en el ambiente, con las ganas que se entrena. Los jugadores la pasan bien, cuando la pasan bien se nota la buena energía", dijo.



El Inter Miami espera ahora rival en la final del Este, que saldrá del enfrentamiento entre el Philadelphia Union y el New York City