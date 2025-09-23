Inter Miami, a Playoffs de la mano de Leo Messi

Héctor Cantú

Apenas pasaron tres días de la última clase de Lionel Messi y el maestro ha repetido una actuación descomunal en la goleada del Inter Miami ante NY City FC.

El equipo de las Garzas ha logrado de manera matemática su presencia en los Playoffs de la temporada 205 de la Major League Soccer.

El ‘genio’ argentino se ha despachado con un doblete y una asistencia para redondear otra noche fantástica que le coloca como líder indiscutible de goleo y como uno de los candidatos más serios a ser reconocido como el MVP del mes y de la temporada.

Leo tuvo la certeza de poner un pase filtrado para que Baltasar Rodríguez quedara solo frente al portero rival y le venciera con un tiro perfectamente colocado a su costado izquierdo.

NY City poco pudo hacer para lograr la paridad en el tanteador y fue, hasta la recta final de la segunda mitad, cuando apareció el show de Leo.

Dos goles en doce minutos para sentenciar el encuentro y sumar tres puntos que aseguran la presencia del Inter Miami en la pelea por el título que, desde ya, presupone ser encarnizada.

El primero, con una definición exquisita picando la pelota antes de que el arquero lograra robarle la pelota. El segundo, simplemente una joya de otra galaxia, quitándose contendientes y dejándolos desaparramados en el césped antes de enviar el balón al fondo.

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Por si no fuera suficiente, la cereza del pastel la puso Luis Suárez en su regreso a las canchas luego de la dura suspensión que recibió tras su mal comportamiento en la final de la Leagues Cup.

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi . 🐐 pic.twitter.com/8yTgHhkPOC — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

El ‘Pistolero’ puso el 4-0 definitivo desde el manchón penal con una ejecución perfecta que dejó sin oportunidad al portero de la Gran Manzana.

Así, Messi se coloca como líder indiscutido en la pelea por el liderato de goleo con tres anotaciones más que su más cercano perseguidor.