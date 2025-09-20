Lionel Messi por fin igualó el récord de Carlos Vela

Héctor Cantú

Lionel Messi ha vivido una nueva noche fantástica en la MLS luego de colaborar con dos goles y una asistencia en la victoria de 3-2 sobre DC united.

El capitán argentino marcó su séptimo doblete de la temporada regular de la MLS 2025 y con ello llegó a 22 tantos en igual número de partidos jugados.

La cifra no solo llevó a Messi a convertirse en el nuevo líder de goleo del futbol de los Estados Unidos. También le permitió igualar la marca del mexicano Carlos Vela al colaborar en 16 partidos con al menos un gol o una asistencia en una sola temporada.

El doblete, también le permitió superar los registros conseguidos en la temporada pasada donde Leo dejó una marca de 21 goles y 11 asistencias en 22 partidos jugados.

Con mucha temporada regular por delante, más la participación inminente del Inter Miami en la postemporada, todo parece indicar que Leo Messi impondrá nuevos récords en el futbol de los Estados Unidos.

Con la participación del Inter Miami en el Mundial de Clubes y en la Leagues Cup, su calendario quedó alterado, por lo que aún le quedan seis partidos por disputar en la temporada regular; seis oportunidades para que Leo siga engrandeciendo su nombre en la MLS.