Lionel Messi alcanza un nuevo récord en la MLS y va por la bota de oro

Héctor Cantú

Después de un fin de semana fatídico, donde Lionel Messi falló un penal a lo ‘Papenka’ La Pulga ha encontrado la reivindicación inmediata en el duelo de media semana ante el Seattle Sounders.

El Inter Miami ha regresado a la senda de la victoria y lo ha hecho con el sello de Messi, quien marcó un el segundo gol de los tres que consiguieron las Garzas contra el Sounders.

La anotación de Leo le permite mantenerse más que vivo en la pelea por la Bota de Oro de la temporada al quedar a solo un gol por debajo de Sam Surridge, actual líder de goleo que acumula 21 anotaciones.

Messi, con tres partidos menos que Nashville llegó a 20 goles en la presente campaña, cifra con la que ha alcanzado otro récord para el futbolista argentino.

El capitá se ha convertido en el quinto futbolista en la historia de la Major League Soccer que alcanza al menos 20 goles en dos temporadas consecutivas.

Antes lo habían conseguido grandes referentes del futbol mundial; leyendas de renombre que aportaron su talento cuando llegaron al futbol de los Estados Unidos.

David Villa (NY City FC), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Joseff Martínez (Atlanta United) y Dennis Bouanga (LAFC).

A Leo Messi le quedan siete partidos por delante para disputar. DC United, NY City FC, Toronto, Chicago FC, New England, Atlanta y Nashville, son los Encuentros pendientes en los que el goleador buscará aumentar su cuota y quedarse con el título de goleo de la temporada.