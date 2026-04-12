Goleadores mexicanos levantan la mano en la fecha 7 de la MLS

Héctor Cantú

Fin de semana redondo para la legión mexicana que juega en la Major League Soccer en el arranque de la temporada 2026.

Germán Berterame y Jorge Ruvalcaba, ambos nuevos refuerzos de sus respectivos equipos, se estrenaron como goleadores en el mismo partido en el marco de la séptima fecha de la temporada.

Ruvalcaba quien llegó a NY Red Bulls proveniente de los Pumas de la UNAM fue el encargado de abrir el tanteador en el segundo partido en casa del Inter Mami.

Por su parte, Germán Berterame, quien busca un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026, marcó el segundo tanto para el equipo de Las Garzas.

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Ambos jugadores celebraron así sus primeros tantos en el futbol de los Estados Unidos que cada vez cuenta con menos representantes mexcano en sus equipos.