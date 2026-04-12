Publicación: lunes 13 de abril de 2026

Héctor Cantú

Goleadores mexicanos levantan la mano en la fecha 7 de la MLS

Los 'killers' mexicanos la rompieron este fin de semana en la MLS

Fin de semana redondo para la legión mexicana que juega en la Major League Soccer en el arranque de la temporada 2026.

Germán Berterame y Jorge Ruvalcaba, ambos nuevos refuerzos de sus respectivos equipos, se estrenaron como goleadores en el mismo partido en el marco de la séptima fecha de la temporada.

Ruvalcaba quien llegó a NY Red Bulls proveniente de los Pumas de la UNAM fue el encargado de abrir el tanteador en el segundo partido en casa del Inter Mami.

Por su parte, Germán Berterame, quien busca un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026, marcó el segundo tanto para el equipo de Las Garzas.

Las adquisiciones del Inter Miami para 2026 ¿incluido Germán Berterame?

Rodrigo de Paul. Adquisición completa del mediocampista al Atlético de Madrid.
Sergio Reguilón. El lateral español llega tras ocho meses de inactividad.
Dayne St. Clair. Inter Miami se hizo de uno de los mejores porteros de la Major League Soccer. Llega como agente libre luego de haber jugado con Minnesota United.
David Ayala. Mediocampsita que llega tras haber defendido los colores de Portland Timbers
Facundo Mura. Defensa argentino que llega proveniente de Racing Club para reforzar la primera línea del equipo campeón
Germán Berterame de Rayados es el último rumor para unirse al equipo campeón de los Estados Unidos.
Micael. Defensa brasileño que llega proveniete del Palmeiras de Brasil a préstamo

Ambos jugadores celebraron así sus primeros tantos en el futbol de los Estados Unidos que cada vez cuenta con menos representantes mexcano en sus equipos.

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