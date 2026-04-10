Germán Berterame terminó con su sequía; así fue su primer gol al lado de Lionel Messi

Héctor Cantú

Finalmente se terminó la sequía goleadora de Germán Berterame en el futbol de los Estados Unidos.

El delantero mexicano, flamante refuerzo del Inter Miami para la temporada 2026, marcó en el empate 2-2 ante NY Red Bulls en el segundo partido de Las Garzas en su nuevo estadio, donde aún no ha podido llevarse la victoria.

Berte scores to put it 2-1. VAMOSSSS 😤 pic.twitter.com/F8oTWD6AWd — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 12, 2026

Berterame tardó seis partidos en poder borrar su sequía en la MLS y ha marcado el tercer gol en lo que va del año luego de haber anotado, por últimas ocasiones, ante Mazatlán y Toluca en las jornadas 2 y 3 del Clausura 2026 antes de emprender su aventura en los Estados Unidos.

"En lo personal, marcar el gol fue mucho trabajo, mucha paciencia, sacrificio, así que fue una semana bastante trabajadora. Estoy contento porque ya llegó y con bronca porque merecíamos ganar", detalló el también argentino al finalizar el encuentro.

Con esta anotación, ‘Berte’ llegó a un tato y una asistencia en lo que va del torneo en el futbol norteamericano en lo que se espera sea el destape goleador del futbolista que aspira estar en la lista final de México para la Copa del Mundo.