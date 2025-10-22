Estos equipos superaron el 'repechaje' en la MLS

Héctor Cantú

Los octavos de final de la Major League Soccer han quedado definidos luego de que Chicago Fire y Portland Timbers lograran su pase a esta ronda tras superar la fase de repechaje.

El Fire no tuvo contratiempo alguno para golear a un Orlando City que hasta antes de recibir el primer gol, había hecho un partido decoroso y había competido ante el equipo local.

🗣️ @ChicagoFire make it 2-0!



Hugo Cuypers pounces on it to extend the @ChicagoFire lead. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/emYAtsAzjX — Major League Soccer (@MLS) October 23, 2025

Brian Gutiérrez y un doblete de Hugo Cuypers logrado en 9 minutos fueron suficientes para eliminar al cuadro de la Florida que ha quedado eliminado del torneo.

En la otra llave, Portland Timbers hizo valer su condición de local y superó a Real Salt Lake por 3-1 para mantenerse con vida en la pelea.

Los Leñadores definieron el encuentro prácticamente en nueve minutos con el doblete de Felipe Mora, quien se convirtió en la figura del partido.

Kamal Miller with a massive 82nd-minute goal! 💥@TimbersFC take a 3-1 lead over RSL in the Wild Card // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/R4jW2j2En7 — Major League Soccer (@MLS) October 23, 2025

Aunque Real Salt Lake logró descontar, a 8 minutos del final Kamal Miller puso cifras definitivas al encuentro y le dio el pase a los Timbers a la ronda siguiente.

Con estos resultados, los duelos en la siguiente ronda, donde avanzará el equipo que logre dos victorias en tres partidos quedan de la siguiente manera: