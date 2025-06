¿En verdad un 7-1? en la MLS es muy posible

El Chicago Fire se ha robado los reflectores de la Semana 17 de la Major League Soccer con la goleada de 7-1 sobre DC United.

Este resultado se ha convertido en la mayor victoria de un equipo en campo ajeno en lo que va de la temporada, lo cual, por el momento, ya le deja con un lugar especial en el desarrollo de la temporada.

