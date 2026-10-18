Este golazo en la MLS pide a gritos el premio Puskás

Héctor Cantú

La Major League Soccer vuelve a estar en boca del mundo del futbol gracias a un golazo que pide a gritos ser considerado para el Premio Puskás.

Martín Ojeda fue el encargado de poner la cereza del pastel a una jugada espectacular de Antoine Griezmann, quien tuvo una noche brillante en la victoria 4-1 de Orlando City sobre D.C. United.

Reuters

El francés había marcado los primeros 2 goles de su equipo; sin embargo, la definición del argentino para conseguir el tercero fue una auténtica locura.

Ojeda recibió dentro del área un pase elevado de Griezmann y, de primera intención, conectó el balón con el tacón para enviarlo al fondo de las redes.

A PUSKÁS-WORTHY GOLAZO ? @FIFAcom you gotta see this https://t.co/IJtbUgXLJt ? Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

Una anotación que promete estar entre las mejores de la temporada y que podría competir por un lugar entre los goles más espectaculares del año a nivel mundial.