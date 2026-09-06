Antoine Griezmann sigue imparable en la MLS

Héctor Cantú

El delantero francés Antoine Griezmann mantiene su buen paso en la MLS, luego de marcar el gol de la victoria de Orlando City sobre San Diego FC.

El exjugador del Atlético de Madrid anotó al minuto 28 el único tanto del partido, con el que Orlando sumó tres puntos y se colocó en zona de ‘playoffs’.

Griezmann llegó a seis goles en la presente campaña con Orlando City en apenas 10 partidos disputados y quedó a uno de igualar los siete que consiguió con el Atlético de Madrid durante la temporada 2025/26.

THE LION KING. ANTOINE GRIEZMANN. ? pic.twitter.com/RsDRzIORsI — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 6, 2026

El francés acumula tres partidos consecutivos marcando para la causa morada. Hizo un doblete ante Real Salt Lake y posteriormente anotó frente a Minnesota United y San Diego FC.

GRIEZMANN IN FRONT OF THE WALL ? pic.twitter.com/F8RBw2yIDC — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 6, 2026

A los ‘Leones’ de Florida todavía les quedan 11 partidos de temporada regular, en los que Griezmann buscará mantener su buen momento y acercarse a los máximos goleadores de la MLS en 2026.

Los próximos compromisos de Orlando City serán ante Atlanta United, en un duelo programado a media semana, y frente a Toronto FC el 12 de septiembre.