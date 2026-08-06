Héctor Cantú
Suspendido el choque entre Rayados de Monterrey y Antoine Griezmann
El clima asesta un duro golpe a la organización de la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup ha sufrido el primer golpe por parte del clima, mismo que ha obligado a posponer el duelo entre Orlando City y Rayados de Monterrey.
A través de sus redes sociales, la Leagues Cup informó que las tormentas eléctricas obligó a tomar la decisión de posponer el encuentro.
La noticiase dio a conocer apenas media hora antes del inicio del partido en el que será el debut de Orlando City en casa en el torneo que enfrenta a la Liga MX ante clubes de la MLS.
Previamente, Antoine Griezmann se había declarado listo e ilusionado de poder iniciar un nuevo torneo con su nuevo equipo.
Será la Leagues Cup y la cuenta oficial del estadio las que vayan haciendo las actualizaciones pertinentes sobre el clima y la posibilidad de jugar, o no, el partido.
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