Suspendido el choque entre Rayados de Monterrey y Antoine Griezmann

Héctor Cantú

La Leagues Cup ha sufrido el primer golpe por parte del clima, mismo que ha obligado a posponer el duelo entre Orlando City y Rayados de Monterrey.

A través de sus redes sociales, la Leagues Cup informó que las tormentas eléctricas obligó a tomar la decisión de posponer el encuentro.

MATCHDAY UPDATE ⚡



Due to inclement weather in the area, warm-ups and kickoff for tonight’s @LeaguesCup match between @OrlandoCitySC & @Rayados have been delayed.



Fans currently inside the stadium are asked to seek shelter in the concourse.



Updates on kickoff timing… pic.twitter.com/178kPxrBm0 — Inter.co Stadium (@InterCo_Stadium) August 5, 2026

La noticiase dio a conocer apenas media hora antes del inicio del partido en el que será el debut de Orlando City en casa en el torneo que enfrenta a la Liga MX ante clubes de la MLS.

Previamente, Antoine Griezmann se había declarado listo e ilusionado de poder iniciar un nuevo torneo con su nuevo equipo.

Antoine Griezmann y otras superestrellas de Francia que han jugado en la MLS

Será la Leagues Cup y la cuenta oficial del estadio las que vayan haciendo las actualizaciones pertinentes sobre el clima y la posibilidad de jugar, o no, el partido.