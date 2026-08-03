¿Cómo queda la MLS antes de iniciar la Leagues Cup?

Héctor Cantú

La MLS hará una pausa para que los equipos de la liga se enfrenten a los representantes de la Liga MX en una nueva edición de la Leagues Cup.

Nashville, que enfrentará a León, San Luis y Monterrey, queda ubicado como el gran líder de la temporada con un total de 40 puntos, dos más que el Inte Miami, segundo equipo con mejores registros de lo que va del campeonato.

En la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps acapara la primera posición con 34 unidades, puntos que han conseguido con la ayuda de su gran estrella Thomas Müller.

Atlanta United es el equipo sorpresa que no ha podido estar a la altura de las exigencias. Con 12 unidades sumadas en 18 partidos, se convierte en el peor equipo de la temporada, misma que podría terminar mucho ante para el equipo que llegó a ser campeón del futbol de los Estados Unidos.

En cuanto a la carrera por la Bota de Oro, queda registro de una batalla por demás cerrada, donde hay un liderato compartido de goleo entre tres futbolistas.

Hugo Cuypers, hoy jugador e Rayados de Monterrey, Nicolás Fernández y Petar Musa, ocupan la primera posición con 13 anotaciones, respectivamente. Todos ellos, son seguidos de cerca por Lionel Messi que no pudo marcar en su regreso a la temporada regular.

En cuanto a las asistencias, el brasileño Evander sigue siendo el que mayor cantidad de pases para gol registra con un total de 10, seguido por Son Heung-Min con 8.

La MLS reanudará el sábado 15 de agosto con un partido de alto calibre, donde se enfrentarán Nashville SC y el Inter Miami, clasificados 1 y 2, respectivamente, en la Conferencia del Este.