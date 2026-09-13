Publicación: domingo 13 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Antoine Griezmann está 'on fire' y apunta a la mejor racha goleadora de la temporada

El francés sigue marcando tantos con Orlando City en su primera temporada

El delantero francés Antoine Griezmann sigue encendido en la temporada 2026 y por quinto partido consecutivo se hizo presente en el marcador.

El exjugador del Atlético de Madrid marcó en la goleada de 3-0 sobre Toronto FC y llegó así a ocho tantos en la campaña.

Con esta racha, Griezmann igualó lo conseguido por Tai Baribo, del DC United, y Preston Judd, de San Jose Earthquakes, quienes también marcaron en cinco partidos consecutivos, entre las jornadas 15 y 20, y 9 y 13, respectivamente.

El francés quedó así a un partido de igualar la mejor racha goleadora de esta temporada, que pertenece a Milan Iloski, quien anotó durante seis encuentros consecutivos, incluido un triplete ante Inter Miami.

Griezmann intentará igualar la marca el próximo fin de semana cuando Orlando City visite a New England Revolution en el partido 26 de ‘Los Leones’ en la presente campaña.

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