Antoine Griezmann, cuatro partidos seguidos marcando con Orlando City

Héctor Cantú

Antoine Griezmann está en plan intratable con Orlando City, equipo con el que sigue marcando goles al por mayor.

El exdelantero del Atlético de Madrid se puso la capa de héroe luego de firmar un doblete que ayudó a Orlando City a sumar tres puntos más en la fase regular de la temporada 2026.

Aunque Atlanta se puso arriba en el marcador con el autogol de David Brekalo, ‘Grizzie’ se encargó de acomodar las cosas para la causa morada.

GRIZI STAYS RED HOT ? pic.twitter.com/WXp5nss1YM — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 10, 2026

El francés empató el partido al minuto 26 y, luego del gol de Iván Angulo, consiguió el tercero al 77, que a la postre aseguró los tres puntos para el equipo de Florida.

Griezmann anotó así por cuarto partido consecutivo y llegó a siete goles con Orlando City en 12 apariciones.

ÇA FAIT DEUX POUR GRIZI ✌️ pic.twitter.com/PofOKIeTt6 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 10, 2026

La última vez que Antoine marcó en cuatro partidos consecutivos fue en 2018, cuando portaba la camiseta del Atlético de Madrid.

En aquella ocasión consiguió seis goles en cinco encuentros al hilo, dentro de una temporada en la que terminó con 21.

Antoine Griezmann se ha convertido en un auténtico talismán para 'Los Leones' pues cada vez que ha marcado, Orlando ha sumado puntos.