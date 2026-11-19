Héctor Cantú

La lucha por el título de la MLS comienza con un atractivo enfrentamiento entre Orlando City y FC Cincinnati, que buscarán mantenerse con vida en la postemporada.

Ambos equipos disputarán un partido único en la ronda de comodines, cuyo ganador avanzará a la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Orlando City llega al encuentro con Antoine Griezmann como su principal referente ofensivo. Desde su incorporación al futbol estadounidense, el francés ha participado directamente en 22 goles, con 14 anotaciones y ocho asistencias en apenas 18 partidos.

Sin embargo, el conjunto de Florida tendrá enfrente a un rival que ha conseguido resultados favorables en sus enfrentamientos recientes.

FC Cincinnati ha sido un adversario complicado para Orlando City, al que incluso llegó a imponerse por un contundente 6-2 en uno de sus últimos encuentros.

Grizi stole the show ?? pic.twitter.com/OxHaaFZYaL — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 17, 2026

Además, el conjunto de Ohio cuenta con Evander como una de sus principales armas ofensivas. El brasileño ha marcado cuatro goles ante Orlando City en enfrentamientos anteriores.

Este compromiso representará la primera experiencia de Griezmann en una eliminatoria de la MLS, donde buscará guiar a los ‘Leones’ a la siguiente ronda.

El ganador se enfrentará a Nashville SC, equipo que terminó con el mejor registro de la temporada regular y espera rival en la primera ronda de los playoffs.