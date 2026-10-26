Antoine Griezmann, historia pura en la MLS en solo 20 partidos

Héctor Cantú

La temporada regular de la MLS aún no termina y Antoine Griezmann ya ha inscrito su nombre en la historia del futbol estadounidense.

El delantero francés, quien se incorporó al Orlando City para esta campaña, marcó su gol número 14 en apenas 20 partidos disputados.

Con esta cifra, Griezmann se convirtió en el segundo jugador en alcanzar las 14 anotaciones en tan pocos encuentros. Solo lo supera Lionel Messi, quien necesitó 15 partidos para llegar a esa cantidad.

El atacante y Orlando City encaran la recta final de la temporada con el objetivo de asegurar su lugar en la postemporada y mantenerse en la pelea por el título.

El último baile de Antoine Griezmann en Champions League

El siguiente compromiso de los ‘Leones’ será ante Chicago Fire, en un enfrentamiento que promete un duelo de goleadores entre Griezmann y Robert Lewandowski.