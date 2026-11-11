Todo listo para el debut de Antoine Griezmann en postemporada

Héctor Cantú

Antoine Griezmann, delantero de Orlando City, disputará su primera postemporada en la MLS con la ilusión de ayudar a los ‘Leones’ a mantenerse en la pelea por el título.

El exjugador del Atlético de Madrid ha destacado durante sus primeros meses en el futbol estadounidense y se prepara para disputar su partido número 23 con el conjunto de Florida.

El último baile de Antoine Griezmann en Champions League

El francés afrontará un duelo de eliminación directa en el que buscará reencontrarse con el gol después de dos encuentros consecutivos sin marcar.

Griezmann acumula 14 goles en la temporada regular y ahora enfrentará a FC Cincinnati, uno de los primeros rivales a los que se midió tras su llegada a la MLS y ante el que no consiguió anotar.

Ambos equipos se enfrentarán por decimosexta ocasión, con un historial equilibrado de cinco victorias por equipo y cinco empates.

FC Cincinnati buscará imponer sus condiciones para mantenerse en la lucha por el campeonato, mientras que Orlando City intentará superar la ronda de comodines y avanzar a la primera fase de los playoffs.