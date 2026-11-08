Antoine Griezmann, un auténtico 'fichajazo' que brilla en la MLS

Héctor Cantú

Antoine Griezmann cerró su primera temporada regular con Orlando City convertido en una pieza clave para que los ‘Leones’ consiguieran su clasificación a la postemporada de la MLS.

El delantero francés terminó entre los tres futbolistas con mejor promedio goleador por partido desde su llegada al futbol estadounidense.

"Crazy goals here in MLS." ? ? Antoine Griezmann knows a thing or two about MLS bangers: https://t.co/L8rXPqPOMo https://t.co/WZRPWCsK0P — Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026

Griezmann, quien se incorporó a Orlando City a finales del verano procedente del Atlético de Madrid, necesitó apenas unos meses para consolidarse como uno de los referentes ofensivos del conjunto de Florida.

El atacante no solo destacó por los 14 goles que consiguió en 18 partidos de la temporada regular, sino también por su capacidad para finalizar jugadas ofensivas, apartado en el que registró un promedio de 1.62 por encuentro.

En cuanto a la distribución del balón, el francés terminó como el segundo futbolista con mejor promedio, al registrar 28 pases efectivos por partido.

El último baile de Antoine Griezmann en Champions League

También destacó por sus cambios de juego, con 17 durante la temporada, y su participación en el último tercio de la cancha, donde acumuló 69 pases correctos.

Griezmann llegó como una de las grandes apuestas de Orlando City y respondió con goles y buenas actuaciones. Ahora buscará mantener su rendimiento en la postemporada, donde los ‘Leones’ deberán superar primero la ronda de comodines para continuar en la lucha por el título.