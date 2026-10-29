Apaguen todo con el golazo de Antoine Griezmann

Héctor Cantú

Antoine Griezmann sigue dejando huella en el futbol de Estados Unidos durante su primera temporada con Orlando City y lo ha coronado marcando un auténtico golazo.

El delantero francés llegó para marcar goles y ha superado las expectativas después de anotar por quinto partido consecutivo.

Stop that right now, Griezmann ? Orlando up 2-0! https://t.co/GnnV9g9n1f — Major League Soccer (@MLS) October 29, 2026

En los 16 encuentros que ha disputado con los ‘Leones’, Griezmann suma 14 goles y una asistencia, cifras que reflejan su impacto en el ataque del conjunto estadounidense.

Aunque ha conseguido anotaciones de gran factura, la que firmó ante Chicago Fire, equipo dirigido por Robert Lewandowski, fue una auténtica joya.

Antoine Griezmann brilló una vez más con Atlético de Madrid

Con su tanto ante el Fire, el exdelantero del Atlético de Madrid se convirtió en el cuarto futbolista en la historia de la MLS en marcar o asistir durante 12 partidos consecutivos.

Orlando City disputará la postemporada de la MLS con un Griezmann inspirado, quien se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas del equipo.