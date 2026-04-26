Despertó Germán Berterame y ya nadie lo puede parar

Héctor Cantú

Se sabía que era cuestión de tiempo para el delantero mexicano Germán Berterame, despertara con el Inter Miami y aportara los goles que el equipo necesita y por los cuales fue contratado.

Una vez que encontró las redes, parece que no habrá quien pueda parar al nacionalizado mexicano que busca ser parte de la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

Germán Berterame equalizes! 🇲🇽



That's three goals in four games for the @InterMiamiCF striker. pic.twitter.com/HD3Qzposq1 — Major League Soccer (@MLS) April 26, 2026

Berte volvió a ser el referente en la delantera del Inter Miami y marcó el tanto que le permitió sumar en su tercer juego en casa ante New England Revolution.

Con esta anotación, el exdelantero de Rayadsos de Monterrey marcó su tercer tanto en los últimos cuatro partido, convirtiéndose, junto con Leo Messi en los goleadores del equipo de las Garzas.

Las adquisiciones del Inter Miami para 2026 ¿incluido Germán Berterame?

El Inter Miami marcha como segundo lugar en la Conferencia Este con 19 puntos, tres menos que el líder Nashville.

Su siguiente prueba será el derbi de la Florida, cuando se enfrenten, en casa, al Orlando City.