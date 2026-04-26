Publicación: domingo 26 de abril de 2026

Héctor Cantú

Despertó Germán Berterame y ya nadie lo puede parar

El delantero mexicano sigue marcando goles para la causa del Inter Miami

Se sabía que era cuestión de tiempo para el delantero mexicano Germán Berterame, despertara con el Inter Miami y aportara los goles que el equipo necesita y por los cuales fue contratado.

Una vez que encontró las redes, parece que no habrá quien pueda parar al nacionalizado mexicano que busca ser parte de la lista final de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

Berte volvió a ser el referente en la delantera del Inter Miami y marcó el tanto que le permitió sumar en su tercer juego en casa ante New England Revolution.

Con esta anotación, el exdelantero de Rayadsos de Monterrey marcó su tercer tanto en los últimos cuatro partido, convirtiéndose, junto con Leo Messi en los goleadores del equipo de las Garzas.

Las adquisiciones del Inter Miami para 2026 ¿incluido Germán Berterame?

Rodrigo de Paul. Adquisición completa del mediocampista al Atlético de Madrid.
Sergio Reguilón. El lateral español llega tras ocho meses de inactividad.
Dayne St. Clair. Inter Miami se hizo de uno de los mejores porteros de la Major League Soccer. Llega como agente libre luego de haber jugado con Minnesota United.
David Ayala. Mediocampsita que llega tras haber defendido los colores de Portland Timbers
Facundo Mura. Defensa argentino que llega proveniente de Racing Club para reforzar la primera línea del equipo campeón
Germán Berterame de Rayados es el último rumor para unirse al equipo campeón de los Estados Unidos.
Micael. Defensa brasileño que llega proveniete del Palmeiras de Brasil a préstamo

El Inter Miami marcha como segundo lugar en la Conferencia Este con 19 puntos, tres menos que el líder Nashville.

Su siguiente prueba será el derbi de la Florida, cuando se enfrenten, en casa, al Orlando City.

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