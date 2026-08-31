'Chucky' Lozano, entre lo más destacado de la MLS

Héctor Cantú

Hirving ‘El Chucky’ Lozano se convirtió en una de las historias más destacadas del fin de semana en la MLS a pesar de que su equipo cayó ante San Diego FC por 3-1.

Lozano, quien hace unos meses defendiera la camiseta de su rival en turno, logró sacarse una espina que tenía clavada: logró marcarle a sus excompañeros y al equipo que dirige el técnico que lo relegara al ostracismo.

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Ahora, Lozano ha conseguido su primer gol con la camiseta del equipo más ganador en la historia de la MLS, una de las historias más destacadas del fin de semana que llegó a su final y donde comparte sitio con Lionel Messi que se despachó con un ‘Póker’ ante Montreal.