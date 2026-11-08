Así se jugará la postemporada en la MLS 2026

Héctor Cantú

La lucha por el título de la MLS 2026 está por comenzar y los cruces de la postemporada quedaron definidos tras la conclusión de la temporada regular del futbol estadounidense.

La actividad arrancará con dos enfrentamientos de ‘Wild Card’, uno por conferencia, cuyos ganadores avanzarán a la primera ronda de los playoffs para medirse a los equipos que terminaron como líderes del Este y del Oeste.

En la Conferencia Oeste, Seattle Sounders enfrentará a Real Salt Lake en un duelo de eliminación directa. El vencedor se medirá a Vancouver Whitecaps en una serie programada entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.

El resto de los enfrentamientos de esta conferencia serán San Jose Earthquakes contra Houston Dynamo, St. Louis City SC ante Los Angeles FC y FC Dallas frente a Portland Timbers.

Por su parte, Orlando City, equipo de Antoine Griezmann, se enfrentará a FC Cincinnati por el último boleto a la primera ronda de la Conferencia Este. El ganador tendrá como rival a Nashville SC, el equipo con más puntos de la temporada regular.

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Chicago Fire contra Charlotte FC, New England Revolution frente a Philadelphia Union e Inter Miami, vigente campeón, ante Columbus Crew completan los cruces de la Conferencia Este.