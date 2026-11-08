Nashville despedaza el récord de puntos del Inter Miami en la MLS

Héctor Cantú

Nashville SC ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la MLS luego de haber impuesto un nuevo récord de puntos en una sola temporada del futbol de los Estados Unidos.

El equipo campeón de la Supporters’ Shield se afianza como firme candidato al título luego de haber logrado 77 puntos en las 34 jornadas disputadas durante la temporada regular.

THIS CITY LOVES A RECORD LABEL ? pic.twitter.com/ocJUFx594J — Nashville SC (@NashvilleSC) November 7, 2026

Con la victoria de 2-0 en su último partido ante Cincinnati, el cuadro amarillo cerró su ciclo 2026 con 23 victorias, ocho empates y apenas tres derrotas.

Durante la temporada, Nashville logró hilar, en dos ocasiones, 10 partidos consecutivos invictos. El primer ciclo comprendido de la jornada 7 a la 17 antes de caer contra Orlando City (0-1) y la segunda de la jornada 26 a la 35.

Con esta cantidad de puntos, Nashville impone un nuevo récord de más unidades conseguidas en una temporada regular en la MLS, dejando atrás la marca conseguida por el Inter Miami de Lionel Messi en 2024 en la que lograron 74 puntos.

RELENTLESS. FEARLESS. HUNGRY. https://t.co/JpFSVboBia — Nashville SC (@NashvilleSC) November 8, 2026

Nunca antes, un equipo había perdido en tan pocas ocasiones como Nashville en esta temporada, además de haber logrado un promedio de 2-26 puntos por encuentro, el mayor índice desde que la MLS dejó atrás la definición de ganador por la vía del ‘shootout’.

Nashville espera conocer a su rival en la ronda de cuartos de final, el cual saldrá del choque en la ronda de ‘wildcard’ entre Orlando City y Cincinnati FC.