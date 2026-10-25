Nashville SC impone su ley y se lleva el Supporters' Shield

Héctor Cantú

Nashville SC se ha quedado con el trofeo Supporter’s Shield en la temporada 2026 luego de derrotar a Montreal por 2-0.

El equipo amarillo levanta así su primer trofeo de la historia que reconoce al equipo con mejor rendimiento en la temporada que está por entrar a su fase determinante.

YOUR TEAM. YOUR CITY.



YOUR REGULAR SEASON CHAMPIONS ? pic.twitter.com/Bqt0fN4G5N — Nashville SC (@NashvilleSC) October 24, 2026

Los goles de Sam Surridge y Hany Mukhtar le han dado la victoria a Nashville con la que han llegado a 70 puntos, una marca que nunca antes había logrado un solo equipo.

CHECK ✅ https://t.co/ujw7uYAMGK — Nashville SC (@NashvilleSC) October 25, 2026

Aún con tres jornadas por disputarse en el futbol de los Estados Unidos, Nashville alcanzó 23 partidos sin derrota en sus últimos 25 encuentros disputados.

Al nuevo campeón del Suppoert’s Shield, le resta enfrentarse a Philadelphia, NY Red Bulls y Cincinnati FC para completar la fase regular de la temporada.