Antoine Griezmann marcó en su primer partido oficial en la MLS

Héctor Cantú

Antoine Griezmann ha dejado en claro que ha llegado a la Major League Soccer para dejar huella y hacer historia con Orlando City.

Desde que arribó a los Estados Unidos, el goleador francés no ha dejado de marcar goles. Lo hizo en los dos partidos de preparación en los que vio minutos y ahora, en su partido de debut, también ha anotado.

GRIZI GETS HIS FIRST IN @MLS 🔥 pic.twitter.com/NfC5mfPZaS — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 23, 2026

Ha sido una fiesta total para el equipo de la Florida que goleó a San Jose Earthquakes. El exjugador del Atlético de Madrid ha marcado el tercer tanto que puso cifras definitivas al encuentro de media semana en la MLS.

Orlando City aprovechó un error en la salida del ‘Terremoto’ para robarle la pelota y ponérsela al francés solo para que disparara y la mandara guardar en el arco contrario.

Griezmann ha marcado así su primer gol en la MLS, su nueva aventura profesional y deja un mensaje claro: así como en los equipos anteriores, con Orlando también escribirá su propia historia.