Héctor Cantú

Antoine Griezmann podría convertirse en el nuevo refuerzo de lujo de la Major League Soccer para el próximo verano.

El delantero del Atlético de Madrid, quien ha estrenado color azul en su cabellera en el partido de Champions League ante el Club Brugge, estaría abierto para negociar su arribo al Orlando City.

El equipo de la Florida sabe lo que es contar en sus filas con futbolistas con etiqueta de leyenda. En el pasado ya jugaron con los leones el brasileño Kaká y el portugués Nani.

Aunque esta no es la primera vez que Griezmann es sondeado por un equipo del futbol de los Estados Unidos, su condición de suplente en el Atlético de Madrid podría hacerle llegar al equipo morado.

Antoine Griezmann y su eléctrico color de cabello en la Champions League

Por ahora, el Atlético de Madrid ha negado que haya ofertas por el campeón del mundo. No obstante, una vez finalizada la actual temporada y el Mundial, el panorama podría cambiar.

Recientemente, el futbolista falo fue vinculado a Rayados de Monterrey, una negociación que nunca llegó a buen puerto.