Antoine Griezmann se pone la final de la Copa del Rey como objetivo

Redacción FOX Deportes

Antoine Griezmann quien marcó el gol que clasificó a Atlético de Madrid a cuartos de final de la Copa del Rey señaló que el objetivo de los ‘Colchoneros’ es “llegar a la final” del torneo.

¡A cuartos de final! 🔴⚪️ pic.twitter.com/YHZsQOo6gZ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2026

“Nosotros haremos todo lo posible por ganar la Liga, la Champions y la Copa, que es lo que tenemos. Hay que seguir trabajando como estamos haciendo, sabemos que el camino no será fácil, pero tenemos que seguir en este camino”, señaló el francés tras la victoria ante Deportivo La Coruña.

El máximo goleador histórico del conjunto rojiblanco dijo que “la ilusión” del vestuario es conquistar un título esta temporada, pero incidió en la importancia de “tener tranquilidad” porque “no podemos nerviosos en el campo porque eso se nos vuelve en contra”.

Preguntado por los problemas que le creó el ‘Depor’, el ‘7’ señaló que “en España todos los equipos están muy bien trabajados independientemente de la categoría y cualquier rival te puede complicar un partido a 90 minutos”.

“Eso es lo bonito de la Copa para la gente y para nosotros, por eso tenemos la ilusión de llegar a la final”, sentenció.