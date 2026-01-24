A Héctor Herrera todavía 'le queda gas' para la Major League Soccer

Héctor Cantú

El mediocampista mexicano Héctor Herrera, buscará tener su revancha en el Houston Dynamo, en lo que será su regreso al futbol de los Estados Unidos luego de haber sido parte del bicampeón Toluca.

El llamado ‘HH’, regresa en una de las que podría ser su última aventura profesional con sed de revancha. Sobre todo, por los registros que dejó en antes de enrolarse con los Diablos Rojos del Toluca.

Claro que Héctor Herrera está en el XI ideal de la MLS

Antes de volver a la Liga MX, Héctor Herera promediaba una asistencia por cada tres partidos, registros que buscará mejorar en esta nueva etapa. De igual manera ha puesto los ojos en las oportunidades de gol que genera con el balón a sus pies con el que llegó a promediar dos por encuentro.

Aunque sus números cayeron prácticamente a la mitad con su paso a la Liga MX, Herrera buscará mantener los 50 pases que promedió antes de dejar la Major League Soccer.

El día que Héctor Herrera debutó con Houston Dynamo en la MLS

Herrera, quien promedió un gol cada 10 partidos en los 80 que disputó con el equipo texano, intentará acrecentar esa cifra y mejorar su mejor racha que fue de tres partidos consecutivos asistiendo para que sus compañeros anotaran.

Herrera vuelve al equipo de la MLS como referente del equipo anaranjado a sus 35 años de edad y con la ilusión de poder regresar al Dynamo a la ronda de Playoffs.