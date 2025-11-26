En Costa Rica me juzgaron como criminal: Miguel Herrera

Redacción FOX Deportes

Luego de ser cesado por la Federación de Futbol de Costa Rica, Miguel Herrera regresó a México y atendió a los medios de comunicación, con quienes habló sobre su partida.

El 'Piojo' lamentó la manera en la que algunos reaccionaron, pues aunque si bien él era el principal responsable, se trató de un fracaso del cuerpo técnico y de los jugadores.

🗣️“Regreso triste, adolorido, a darle vuelta a la página”, Miguel Herrera en su regreso a México tras no conseguir el pase al Mundial 2026 con Costa Rica. 🇨🇷



"Te juzgan como si hubieras hecho un crimen. La verdad es que soy el responsable, soy la cabeza, pero éramos un grupo que buscábamos y que teníamos mucha ilusión. Al final de cuentas, uno acepta su su responsabilidad, las críticas serán buenas, serán malas, tomaré lo mejor de los críticos”

Y añadió: “Yo seguí en Costa Rica 10 días más, salí a caminar, y la gente se acercó. Les agradezco su apoyo y por eso me duele no haberle conseguido a esa gente, porque la gente en la calle me daba su aliento. Me decían: no todos representamos a los que te están criticando y lo sé. Al final de cuentas, reitero, es una posición en la que somos parte de la crítica, y y hay que asumirlas. Yo quería ser público y tengo que aceptar las críticas”.

Herrera es uno de los directores técnicos mexicanos más cotizados, pero dejó claro que no cuenta con ninguna oferta firme para dirigir a algún equipo o selección.

“Ahorita no tengo nada, sinceramente. Hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que que que dentro de una cancha, quiero estar dentro de una cancha, quiero seguir dentro de cancha. Cuando yo decida ya no estar, será porque estoy cansado”