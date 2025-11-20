Sucedió lo inevitable, Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica

Enrique Gómez

Era imposible que Miguel Herrera se mantuviera en el cargo de director técnico después del mayúsculo fracaso que representó la eliminación de Costa Rica en el camino hacia la Copa del Mundo.

La resolución que tomó este día la Federación Costarricense de Futbol era la esperada y así, se termina la era del ‘Piojo’ a cargo del equipo centroamericano, la cual será recordada con mucho desagrado.

A través de los medios de comunicación se difundió el boletín acerca del despido de Herrera, quien tenía contrato hasta mediados de 2026, pero como ya no hay Mundial que jugar el próximo verano, se optó por disolver el acuerdo e iniciar el proceso de selección de quien será el próximo entrenador.

Así el comunicado de la FCRF que se distribuyó a la prensa:

La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre.

El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año.

Miguel Herrera deja de ser el DT de #LaSele tras el mayor fracaso en la historia del futbol tico al quedar fuera el mundial 2026.

¿Y su amigo Ignacio Hierro para cuándo?

¿O va a continuar en su gestión de fracasos en la Fedefutbol? pic.twitter.com/eWx3z7plcV — Christian Sandoval (@c_sandovalp) November 21, 2025

En la página de internet de la Federación aún no se publica este comunicado, lo último que aparece es la disculpa por el fiasco de no avanzar al Mundial de 2026, pese a que la CONCACAF entregó cinco boletos (tres directos y dos a la repesca) y a que México, Estados Unidos y Canadá no compitieron.

Herrera, quien estaba muy ilusionado con dirigir su segundo Mundial tras su participación con México en 2014, volverá al ‘carrusel’ de entrenadores en busca de una nueva oportunidad en la Liga MX, pues parece que ya quemó su gran oportunidad de dirigir en el extranjero.