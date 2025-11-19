Miguel Herrera no renunció tras dejar a Costa Rica sin Mundial

Enrique Gómez

Todavía no se ha anunciado el despido de Miguel Herrera y al final del empate contra Honduras que significó la eliminación del equipo a toda posibilidad de asistir al Mundial, el entrenador mexicano tampoco renunció, aunque sus palabras en la conferencia de prensa se sintieron como una despedida.

El ‘Piojo’ admitió que se reunirá con el presidente Osael Maroto para buscar un cierre.

“No ganamos los partidos que teníamos que ganar, es lo que nos faltó. Me sentaré con el presidente, con la amargura, debemos lamer las heridas y ya charlaremos con él para finiquitar esto. Debemos analizar, entregaremos el informe al presidente, lo que hicimos y dejamos de hacer, lo que trabajamos, hoy, con la calentura, no tiene uno cabeza”, comentó el técnico mexicano tras el enorme fracaso en la eliminatoria.

Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de 2014 y suma dos títulos de Liga con el América, mantuvo su tono al hablar del “privilegio” que tuvo al dirigir a la Selección Costarricense y aseguró que siempre hablará bien de esta etapa, aunque la relación no se consolidará en el Mundial de 2026.

“Nunca me había encontrado en esta situación, nunca, estoy dolido, amargado; tristeza, calentura, molestia, todos los argumentos que no puedes describir, estaba muy ilusionado. Estoy orgulloso del grupo, no conseguimos el objetivo, pero tener el privilegio de dirigir a Keylor, Joel Campbell, los 40 nombres que tuve, agradecido con Dios y cuando me pregunten, hablaré bien”, aseguró el estratega.

Respecto a los cuestionamientos sobre su “inexperiencia” para dirigir las eliminatorias, el entrenador de 57 años desechó la hipótesis, pues tanto a nivel de selección como en clubes, ha hecho toda su carrera con y contra clubes de la CONCACAF, incluso estuvo en Costa Rica y Honduras como técnico y jugador.

“Hemos vivido toda la vida en CONCACAF, yo he jugado en CONCACAF toda la vida, no digan que no conozco el área, lo he vivido como entrenador y jugador. No se dieron las cosas y no tiene nada que ver con eso”, expresó el ‘Piojo’, quien también aseguró que no intentó ‘mexicanizar’ a la selección tica.

Costa Rica cortó una racha de tres clasificaciones seguidas al Mundial, fracaso lamentable y escandaloso, pues la zona entrega cinco boletos (tres directos) y además, no están Canadá, México y Estados Unidos en la contienda.