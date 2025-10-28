Los Blue Jays recuperan el ánimo y empatan la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

Se empató la Serie Mundial y esta vez el partido ‘solamente’ duró nueve entradas.

Gran victoria por 6-2 de los Toronto Blue Jays en casa de los Dodgers, en lo que fue el cuarto juego de esta serie final de la Grandes Ligas, la cual se mantiene empatada por 2-2.

La ofensiva canadiense por fin encontró la manera de ponerle un alto a los lanzamientos del abridor japonés Shohei Ohtani, quien se llevó su primer revés en la serie. Además, el dominicano Vladimir Guerrero conectó un home run de dos carreras, con lo que impuso un nuevo récord con los Blue Jays: siete cuadrangulares en la postemporada y justo cuando su equipo más lo necesitaba.

Eso sí, los Dodgers fueron quienes tomaron la delantera con el puertorriqueño Kiké Hernández en la segunda entrada, sin embargo, en la tercera, los ‘Azulejos’ remontaron con dos carreras gracias al imparable de Nathan Lukes y un home run de Guerrero para el lanzamiento de Ohtani.

Fue en la séptima entrada cuando llegó el rally de cuatro carreras que selló la victoria para el equipo de Toronto, que de esta manera se aseguró llevar el cierre del campeonato a territorio canadiense.

Después del maratónico tercer partido, el cual se largó a 18 entradas hasta que los Dodgers pegaron la carrera del desempate para el 6-5 final, el partido de esta noche, también en Los Ángeles, concluyó en las entradas reglamentarias y con un triunfo más bien holgado por parte del equipo visitante.

El siguiente juego de la Serie Mundial será nuevamente en el Dodger Stadium, mientras que el sexto y el séptimo (si es que se desbloquea un último juego) se disputarán en el Rogers Centre de Toronto.