Shohei Ohtani fue brillante y los Dodgers van a la Serie Mundial

Redacción FOX Deportes

Los Dodgers fueron contundentes 5-1 sobre los Brewers, triunfo con el que el equipo de Los Angeles aseguraron el título de la Liga Nacional y sellaron su pase a la Serie Mundial.

Shohei Ohtani fue la gran figura de la noche, desplegando una actuación histórica con tres home runs y como pitcher seis entradas en blanco con 10 ponches. Su desempeño eclipsó todo lo demás y marcó el cierre perfecto para la serie.

Shohei Ohtani with six shutout innings to go with his three home runs tonight.



Wow. pic.twitter.com/3w3KzSGKiE — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Desde la primera entrada, Ohtani impuso su sello: abrió con un cuadrangular inicial que puso la ventaja tempranera, luego sumó otro en la cuarta y completó su noche con un tercero en la séptima.

En el montículo, dominó al rival con control y poder, dejando en el terreno ofensivo a Milwaukee sin respuestas. Su combinación de poder y dominio fue decisiva para el desenlace.

Los Dodgers respaldaron esa aparición estelar con pitcheo de apoyo del bullpen, que contuvo a los Brewers tras la salida de Ohtani. Milwaukee logró anotar su única carrera en la octava, pero para ese entonces ya estaba claro que Los Angeles eran dueños del juego. La ofensiva rival nunca logró generar presión real frente al dominio del equipo local.

Con ese triunfo, los Dodgers completaron la barrida en la serie ante Milwaukee y se coronaron campeones de la Liga Nacional. Fue una noche de gloria para Ohtani y el club, que alcanzan la Serie Mundial con un impulso tremendo y una actuación que ya pasará a la historia del béisbol.