Hiram Marín
Los Dodgers toman ventaja en kilométrico encuentro
18 dramáticas entradas le dieron la ventaja a Los Angeles sobre Toronto 2-1
Los Dodgers se impusieron 6-5 a los Blue Jays en una épica batalla de 18 entradas, definida con un walk-off de Freddie Freeman que hizo vibrar el Dodger Stadium y puso a Los Angeles arriba 2-1 en la Serie Mundial 2025.
El duelo de casi 6 horas y media se convirtió en una prueba de resistencia, estrategia y nervios, con cada pitcheo pesando como una losa en una noche que pareció no tener fin.
Desde temprano, Shohei Ohtani encendió la chispa angelina con un home run solitario en el segundo inning y repitió en el séptimo con otro batazo descomunal que igualó la pizarra, reafirmando su papel como el motor ofensivo de los Dodgers.
Pero los Blue Jays respondieron con corazón: el mexicano Alejandro Kirk castigó un envío alto con un cuadrangular de tres carreras que silenció el estadio en la cuarta.
El resto fue una guerra de relevistas y nervios. Ambos equipos agotaron sus rotaciones, improvisaron brazos y sostuvieron un duelo sin margen para el error. Will Klein fue una de las figuras inesperadas: el lanzador de Toronto se mantuvo firme por cuatro entradas impecables, conteniendo a la artillería local cuando más lo necesitaban.
El desenlace llegó en la decimoctava, cuando el cansancio y la tensión parecían eternos. Freeman, con la serenidad de un veterano y la fuerza de un líder, envió la bola por el jardín derecho para desatar la locura en Los Ángeles. Un final con un 'walk off' digno de clásico, con aroma a historia, en un Juego 3 que ya quedó grabado como uno de los más intensos de esta era.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT