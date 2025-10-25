Los Dodgers toman ventaja en kilométrico encuentro

Hiram Marín

Los Dodgers se impusieron 6-5 a los Blue Jays en una épica batalla de 18 entradas, definida con un walk-off de Freddie Freeman que hizo vibrar el Dodger Stadium y puso a Los Angeles arriba 2-1 en la Serie Mundial 2025.

El duelo de casi 6 horas y media se convirtió en una prueba de resistencia, estrategia y nervios, con cada pitcheo pesando como una losa en una noche que pareció no tener fin.

¡SIEMPRE EL MISMO! 😃🥳 Freddie Freeman conecta un home run y le da la victoria a los Dodgers en el Juego 3 de la #SerieMundialEnFOX. #MLBenFOX pic.twitter.com/Se62jJUcrn — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 28, 2025

Desde temprano, Shohei Ohtani encendió la chispa angelina con un home run solitario en el segundo inning y repitió en el séptimo con otro batazo descomunal que igualó la pizarra, reafirmando su papel como el motor ofensivo de los Dodgers.

Pero los Blue Jays respondieron con corazón: el mexicano Alejandro Kirk castigó un envío alto con un cuadrangular de tres carreras que silenció el estadio en la cuarta.

El resto fue una guerra de relevistas y nervios. Ambos equipos agotaron sus rotaciones, improvisaron brazos y sostuvieron un duelo sin margen para el error. Will Klein fue una de las figuras inesperadas: el lanzador de Toronto se mantuvo firme por cuatro entradas impecables, conteniendo a la artillería local cuando más lo necesitaban.

¡DRAMA HASTA EL FINAL! 😳😮 Los Blue Jays tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero dejaron pasar el momento. #MLBenFOX #SerieMundialEnFOX pic.twitter.com/tYrMLaEy1l — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 28, 2025

El desenlace llegó en la decimoctava, cuando el cansancio y la tensión parecían eternos. Freeman, con la serenidad de un veterano y la fuerza de un líder, envió la bola por el jardín derecho para desatar la locura en Los Ángeles. Un final con un 'walk off' digno de clásico, con aroma a historia, en un Juego 3 que ya quedó grabado como uno de los más intensos de esta era.