Hiram Marín
Cal Raleigh, en la peor racha ofensiva de su carrera
El campeón de home runs ya suma 36 turnos sin poder conectar hits6
El 2026 ha sido un golpe de realidad para Cal Raleigh. Después de conquistar el Home Run Derby y firmar una histórica campaña de 60 cuadrangulares en 2025, el catcher de los Seattle Mariners vive ahora la peor sequía ofensiva de su carrera.
Hasta este 11 de mayo y desde el 27 de abril, Raleigh acumuló una racha de 0-36, la más larga sin hit para cualquier bateador en la presente temporada de Grandes Ligas.
La caída resulta todavía más llamativa por el nivel que mostró apenas un año atrás.
En 2025, Raleigh no solo lideró la Liga Americana en home runs, también terminó como subcampeón al MVP y rompió múltiples récords para un catcher y bateador ambidiestro. Su explosión ofensiva lo convirtió en uno de los rostros de MLB y en la principal figura ofensiva de Seattle.
Ahora el panorama es completamente distinto. Raleigh llegó al 11 de mayo con promedio de apenas .158, siete cuadrangulares y un OPS de .562, números muy lejanos a los de su temporada histórica. Incluso medios estadounidenses han señalado que su principal problema ha sido la falta de contacto sólido, algo que contrasta con el poder constante que mostró durante 2025.
La mala racha también coincidió con molestias físicas recientes en el costado derecho, situación que obligó a los Mariners a darle descanso durante algunos encuentros a inicios de mayo.
Aun así, Seattle mantiene la confianza en que su catcher pueda reencontrar el ritmo ofensivo conforme avance la campaña. Por ahora, el campeón del Derby pasó de dominar a los pitchers de MLB a protagonizar una de las sequías más duras de este arranque de temporada.
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