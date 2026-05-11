Cal Raleigh, en la peor racha ofensiva de su carrera

Hiram Marín

El 2026 ha sido un golpe de realidad para Cal Raleigh. Después de conquistar el Home Run Derby y firmar una histórica campaña de 60 cuadrangulares en 2025, el catcher de los Seattle Mariners vive ahora la peor sequía ofensiva de su carrera.

Hasta este 11 de mayo y desde el 27 de abril, Raleigh acumuló una racha de 0-36, la más larga sin hit para cualquier bateador en la presente temporada de Grandes Ligas.

“It’s easier said than done because you’re by yourself on an island”@DTrainMLB talks about Cal Raleigh’s struggles after his hitless stretch has extended to 36 at-bats. pic.twitter.com/cy0qoa5kDL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 12, 2026



La caída resulta todavía más llamativa por el nivel que mostró apenas un año atrás.

En 2025, Raleigh no solo lideró la Liga Americana en home runs, también terminó como subcampeón al MVP y rompió múltiples récords para un catcher y bateador ambidiestro. Su explosión ofensiva lo convirtió en uno de los rostros de MLB y en la principal figura ofensiva de Seattle.

Ahora el panorama es completamente distinto. Raleigh llegó al 11 de mayo con promedio de apenas .158, siete cuadrangulares y un OPS de .562, números muy lejanos a los de su temporada histórica. Incluso medios estadounidenses han señalado que su principal problema ha sido la falta de contacto sólido, algo que contrasta con el poder constante que mostró durante 2025.

Julio Rodríguez le puso fuego a la victoria de los Mariners El jardinero dominicano fue crucial en el triunfo de Seattle sobre Houston Astros

La mala racha también coincidió con molestias físicas recientes en el costado derecho, situación que obligó a los Mariners a darle descanso durante algunos encuentros a inicios de mayo.

Aun así, Seattle mantiene la confianza en que su catcher pueda reencontrar el ritmo ofensivo conforme avance la campaña. Por ahora, el campeón del Derby pasó de dominar a los pitchers de MLB a protagonizar una de las sequías más duras de este arranque de temporada.