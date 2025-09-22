Cal Raleigh y un home run 60 que hizo historia

Redacción FOX Deportes

El 'Big Dumper' sigue descargando y el cañonero de los Mariners ha alcanzado otro hito notable de home runs.

Cal Raleigh conectó su home run número 59 y 60 de la temporada en la victoria del ante los Colorado Rockies, lo que además aseguró el título de la división Oeste de la Liga Americana para los Mariners, el primero desde 2001 y apenas el cuarto en la historia de la franquicia.

Raleigh se convirtió en el primer jugador en alcanzar la marca de 60 home runs desde que Aaron Judge terminó la temporada 2022 con 62. Ese año, Judge rompió el récord de la Liga Americana que había estado en manos de Roger Maris desde 1961.

SIXTY.



Cal Raleigh is just the seventh player in @MLB history with 60 home runs in a single season. #TridentsUp pic.twitter.com/lmImUJLI74 — Seattle Mariners - y (@Mariners) September 25, 2025

El primer home run de la noche para Raleigh también fue llamativo, pues llegó hasta el nivel superior del T-Mobile Park. Raleigh ahora se une a Judge, Maris y Babe Ruth como los únicos jugadores de la Liga Americana con al menos 60 home runs.

En la Liga Nacional, tres jugadores han alcanzado esa cifra: Barry Bonds, Mark McGwire y Sammy Sosa. Bonds terminó con 73 home runs en 2001 para establecer el récord de Grandes Ligas, mientras McGwire conectó 70 en 1998. McGwire también bateó 65 en 1999, y Sosa tuvo tres campañas con al menos 60 (64 en 2001, 66 en 1998 y 63 en 1999).

Cal Raleigh ya es el Seattle Mariner con más home runs en una temporada en la historia

En total, esta es la décima ocasión en que un jugador logra al menos 60 home runs en una temporada. La campaña 2025 es apenas la tercera en la historia en que cuatro jugadores alcanzan los 50 home runs: este año lo han hecho Raleigh, Judge, Kyle Schwarber y Shohei Ohtani.

Raleigh ya había superado a Griffey en el récord de home runs en una temporada para la franquicia, pues Griffey había conectado 56 en 1997 y 1998. Además, ha dejado atrás el récord previo de Grandes Ligas para un bateador ambidiestro, los 54 home runs de Mickey Mantle que habían permanecido desde 1961. También estableció el récord de home runs para un catcher en una temporada, superando los 48 de Salvador Pérez en 2021.