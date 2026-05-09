Julio Rodríguez le puso fuego a la victoria de los Mariners

Redacción FOX Deportes

Seattle Mariners derrotó 3-1 a Houston Astros este lunes en el Daikin Park, en un duelo donde Julio Rodríguez volvió a ser factor importante para la ofensiva visitante.

El jardinero central conectó un cuadrangular solitario de 414 pies en la tercera entrada ante Peter Lambert. El batazo estuvo cerca de alcanzar las vías del tren detrás del jardín izquierdo. Con ello, Seattle sumó su octava victoria consecutiva sobre Houston.

Took the first in Houston ✅ pic.twitter.com/el5D3kwjPj — Seattle Mariners (@Mariners) May 12, 2026

El dominicano llegó a siete home runs en la temporada y continúa como una de las piezas más productivas de la alineación de los Mariners. Rodríguez se quedó a solo un vuelacercas de igualar a Luke Raley, quien lidera al equipo con ocho cuadrangulares.

Además, estuvo cerca de conectar otro palo de vuelta entera más temprano en el encuentro. Su línea de 365 pies terminó apenas del lado de foul en los Crawford Boxes.

Antes del partido, Rodríguez también llamó la atención durante la práctica de bateo por la potencia de sus conexiones. El jardinero protagonizó un reto amistoso con un aficionado de Houston, intentando impactar una zona específica encima de los Crawford Boxes. Varios de sus batazos estremecieron las estructuras metálicas del estadio durante la sesión previa. El dominicano incluso convivió con el fanático tras concluir la práctica.

Seattle mantuvo el control del juego gracias a su pitcheo y al oportuno respaldo ofensivo de Rodríguez. Los Mariners continúan dominando a sus rivales divisionales y atraviesan uno de sus mejores momentos de la campaña. El triunfo también reforzó el buen paso del club en la Liga Americana. Julio, por su parte, sigue elevando su nivel tras un inicio irregular de temporada.