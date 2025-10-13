Los Mariners regresan a casa con una importante ventaja

Hiram Marín

Los Seattle Mariners continúan tapando bocas y sorprendiendo. Este lunes de nueva cuenta lucían como víctimas, todo vaticinaba que los Toronto Blue Jays empatarían la serie, pero los visitantes activaron sus maderos, los apalearon 10-3 y colocaron 2-0 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Toronto está contra la pared. Seattle tiene un gran pitcheo, además de un arsenal de bateo impresionante con hombres como Cal Raleigh, Julio Rodríguez, Randy Arozarena, Jorge Polanco y Josh Naylor, que se alternan el fuego y lo hacen bastante bien.

Gilbert, Bazardo, Vargas y Hacock lucieron en la lomita, retiraron a los bateadores de Toronto y los dominaron, al permitirles únicamente tres carreras, además de un destacado trabajo de cuadro, que cerró precisamente con un doble play espectacular.

Cuando un equipo comienza perdiendo 2-0 en casa, la posibilidad de que se dé una voltereta es muy complicada. El último equipo en hacerlo fueron los Kansas City Royals en 1985, por lo que los Blue Jays realmente tendrán que remar contracorriente.

Los Seattle Mariners están en la antesala de su primera Serie Mundial, pero tendrán que finiquitar todo en su casa, en espera de que Toronto no reaccione y de mantener el nivel de juego que los llevó a ganar los primeros dos encuentros.

El tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en el T-Mobile Park de Seattle, Washington.