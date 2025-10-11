Los Mariners tundieron a los Blue Jays y bailaron primero

Redacción FOX Deportes

Los Seattle Mariners tomaron ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Juego 1, disputado en el Rogers Centre.

El triunfo se cimentó en el sólido pitcheo de Bryce Miller y en un cuadrangular clave de Cal Raleigh. Con esta victoria, Seattle se adelanta en la serie y mantiene el impulso que los ha acompañado durante toda la postemporada.

Toronto comenzó con fuerza gracias a un cuadrangular solitario de George Springer en el primer turno del partido, encendiendo de inmediato a la afición local. Pero tras ese golpe temprano, los bates de los Blue Jays se enfriaron ante la precisión de Miller, quien permitió solo una carrera en seis entradas de labor efectiva.

La reacción de Seattle llegó en la sexta, cuando Raleigh igualó la pizarra con un poderoso batazo que salió por el jardín derecho. Más tarde, Jorge Polanco conectó un imparable productor que completó la remontada, mientras el bullpen marino, encabezado por Andrés Muñoz, contuvo sin sobresaltos los intentos de reacción de los canadienses.

El cierre fue obra del relevo de los Mariners, que mantuvo la ventaja y selló el 3-1 final. Con la serie ahora 1-0 a su favor, Seattle buscará ampliar su dominio en el segundo juego, mientras los Blue Jays necesitan ajustar su ofensiva si quieren evitar que la final de la Americana se les escape tan pronto.