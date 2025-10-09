Tras 15 entradas de locura, los Mariners van a la ALCS

Hiram Marín

Los Seattle Mariners consiguieron una histórica victoria sobre los Detroit Tigers en 15 entradas, con lo que aseguraron su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El juego se disputó en el T-Mobile Park de Seattle y se convirtió en el encuentro de eliminación más largo en la historia de los playoffs en cuanto a entradas se refiere.

Todo comenzó con ventaja para los Mariners en la segunda entrada gracias a un doble de Josh Naylor seguido de un elevado de sacrificio de Mitch Garver.

Los Tigers respondieron en la sexta con un home run de Kerry Carpenter, mismo que empató el marcador y mantuvo la tensión hasta las entradas extras, que llegaron debido a la gran labor defensiva de ambas novenas.

El duelo de pitcheo fue destacado, con Tarik Skubal de Detroit registrando 13 ponches en seis innings, mientras que George Kirby de Seattle lanzó cinco entradas sólidas, en las que permitió únicamente una carrera. En la 15ª, Jorge Polanco conectó un sencillo que le dio via a J.P. Crawford para anotar la carrera de la victoria.

Con este triunfo, los Mariners avanzan a la ALCS para enfrentar a los Toronto Blue Jays, comenzando la serie el domingo en Toronto. Seattle buscará mantener el impulso y seguir avanzando en su camino hacia el campeonato de la Liga Americana.